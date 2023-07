È allarme crolli a Torre del Greco: sfollati parte di altri due edifici

Allarme dissesti statici a Torre del Greco, dove domenica è crollato un palazzo di tre piani nel centro storico causando il ferimento di tre persone. Questo pomeriggio vigili del fuoco e agenti di polizia municipale sono stati costretti ad evacuare a scopo precauzionale parti di due palazzine. Il primo intervento è stato eseguito in una traversa di via Teatro, nell'area mercatale della città vesuviana, non distante dalla zona del crollo di tre giorni fa: secondo quanto si apprende, a cedere è stato il solaio di un appartamento che ha provocato una pioggia di pietre e calcinacci che ha interessato una stanza dell'abitazione sottostante.

Per fortuna nessun ferito, ma dal Comune si è dovuto procedere all'evacuazione della famiglia che abitava nella casa. Più tardi, nuovo intervento, stavolta a corso Avezzana (traversa di via Circumvallazione): alcune fessure sospette hanno indotto i proprietari di uno stabile a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che, insieme ai vigili urbani, hanno constatato come in una palazzina attigua fossero in corso lavori che - è l'ipotesi - potrebbero avere in parte compromesso la staticità della struttura. In attesa di ulteriori controlli, evacuati due appartamenti (risultati al momento disabitati) e un'attività commerciale.