In lacrime dopo aver perso lo zaino sul bus: al suo interno i documenti per restare in Italia e le chiavi di casa

"Oggi in Eav incontro Kalid ed Antonio. Per dirgli grazie. Ad entrambi. E per abbracciarli. Una bella storia, di semplice di solidarietà e tanta umanità, che merita di essere raccontata. Kalid è un uomo di 34 anni di nazionalità Marocchina, lavoratore come bracciante a Pompei e residente a Sarno. Nel pomeriggio di ieri si è rivolto al nostro capolinea Antonio a Porta Nolana, piangeva disperato per aver perso la sera prima in un nostro bus uno zaino contenente tutti i documenti che gli permettevano di restare in italia. Aveva dormito tutta la notte per strada avendo perso anche le chiavi di casa, era distrutto. Antonio si è subito mobilitato con la speranza di poter ritrovare lo zaino. Ha chiamato il deposito da dove era uscito il nostro bus, e gli è stato riferito che lo zaino era stato consegnato da un collega alla stazione dei carabinieri di Cimitile. Antonio ha chiamato la caserma qualificandosi ed ha fornito le generalità del ragazzo per confrontare la veridicità del ritrovamento e poi ha accompagnato Kalid sul treno della circumvesuviana per Baiano per fargli ritirare lo zaino smarrito presso la stazione dei carabinieri di Cimitile. Kalid poi è ritornato da Antonio per ringraziarlo ed abbracciarlo. Ecco, questa è una storia bella che ci fa sperare in un mondo migliore".

E' la bella storia accaduta in Eav e sottolineata da un post Facebook del presidente Umberto De Gregorio.