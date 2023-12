Perde il portafogli con 670 euro, carte e documenti: servivano per i regali di Natale

Dramma per un uomo che ha perso in strada nei giorni scorsi il portafogli con 670 euro in contanti, oltre a carte di credito e documenti. I poliziotti però lo hanno ritrovato e glielo hanno riportato a casa. La gioia per l'uomo è stata grande, quel denaro serviva per i regali di Natale.

L'episodio si è verificato il giorno prima della Vigilia di Natale, in via Provinciale Montagna Spaccata nel quartiere di Pianura a Napoli.

"Siete i miei angeli"

"Gaetano e Aniello, agenti del Commissariato Pianura, stavano svolgendo regolarmente il loro turno di servizio quando, nel transitare in via Provinciale Montagna Spaccata, hanno notato sul manto stradale un portafogli da uomo e lo hanno recuperato. Gli operatori hanno contattato telefonicamente il proprietario, che tra l’altro aveva appena scoperto di averlo perso e, alquanto incredulo del ritrovamento, non riusciva a capacitarsi fino a quando non ha sentito bussare alla porta di casa; erano proprio i poliziotti che lo avevano raggiunto per la riconsegna! Giuseppe li ha definiti i suoi “angeli”; eccoli insieme in una foto ricordo! Buone feste".