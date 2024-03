Ragazzo non vedente perde la chitarra sul treno. Dopo giorni viene ritrovata: la sua commozione

Disavventura per Vincenzo, un ragazzo non vedente, mentre era sul treno. Ha smarrito la sua chitarra, ma per fortuna c'è il lieto fine. Arrivato alla stazione di Napoli centrale il 28enne si è subito recato sconfortato dai poliziotti della Ferroviaria per denunciarne lo smarrimento a bordo del treno regionale.

Il giovane è molto legato allo strumento e lo porta spesso con sé, perché la musica regala sempre serenità e tanta bellezza. I poliziotti per aiutarlo si sono subito attivati nelle ricerche in tutte le stazioni in cui sostava il convoglio. Ed ecco che, alcuni giorni dopo la denuncia, la sua chitarra è stata fortunatamente ritrovata in una delle stazioni.

Una signora che l’aveva trovata sul treno, appena scesa, l'aveva affidata all'ufficio della Polizia Ferroviaria di Villa Literno. Vincenzo, commosso e stupito, ha ringraziato i poliziotti e ha dedicato loro un pezzo del suo repertorio.