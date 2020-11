Coronavirus, il Ministro Speranza: "La zona gialla non significa zona sicura"

In un lungo discorso alla Camera, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha elencato i 21 criteri che, insieme al parametro Rt, hanno portato a decidere di inserire la Campania tra le zone gialle. "Risulta evidente che è un lavoro complesso, di dettaglio, per consentire alla cabina di monitoraggio di decidere", ha detto Speranza. "La logica è semplice: ciascuna regione è classificata su due parametri. Indice di rischio (stabilito sui 21 criteri) e scenari sul dato Rt. Con scenario Rt superiore a 1,50 e indice di rischio alto è zona rossa. Dopo 14 giorni arriva una ulteriore verifica e si può ricatalogare. Ma la zona gialla non significa zona sicura. Rt è un numero importante, abbiamo indicazioni sul livello di contagiosità e quindi di prospettiva. Se un territorio ha numero di nuovi casi bassi ma Rt alto è un alert serio. Se non si interviene subito ci sarà diffusione del contagio. C'è stata una raccolta dati immanente e non ci sono trattative. Non abbiamo spirito punitivo, vogliamo aiutare le regioni ad appiattire le curve del contagio. Non abbiamo alternative. Questa volta sono colpite tutte le regioni. Se si alza il numero di contagiati aumenta in proporzione la quota di anziani e soggetti fragili ed è inevitabile che più persone perderanno la vita"

"Se non fermiamo la curva il personale sanitario non ce la farà a reggere. Non tutte sanità regionali hanno la stessa forza. Ora dobbiamo lavorare insieme. Abbiamo dimostrato di essere un grande paese già in primavera, dobbiamo ripeterci", ha concluso Speranza.