Peppe Iodice: "Ho il Covid. Il tempo di guarire e riprenderemo il Peppy Night"

"Il tempo di guarire bene bene (ho il covid...ma già sto meglio), di recuperare tutte le energie ( e per fare il Peppinait, ve lo garantisco, ce ne vogliono tantissime) e torniamo a fare la baldoria, il divertimento bello, le scemitá. 4 puntate come ve le aspettate....anzi come non ve le aspettereste mai.

P.s. Tutti quelli che hanno prenotato per le puntate previste a gennaio possono riconvertire i biglietti per le nuove date chiamando il Teatro Troisi - Napoli. Chi non vuole perdersi le ultime 4 puntate del PeppyNight e non ha ancora il biglietto cominciate a chiamare da adesso... Per tutti quanti gli altri ci vediamo dal 7 FEBBRAIO IL LUNEDI alle 20.50 SU Canale 21", scrive lo showman che rassicura dunque i fans sulle sue condizioni di salute, fornendo informazioni pratiche sugli spettacoli rimandati.