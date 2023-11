Pedopornografia, arresti in tutti Italia: trovati video anche a Torre Annunziata

La Polizia di Stato, coordinata dal pool "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" della Procura di Milano, ha smantellato con un'operazione contro la pedopornografia un'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento ed abuso di minori online. Sono 29 gli italiani, tra i 19 e i 69 anni, identificati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Postale milanese, tra i quali due appartenenti alle forze armate in servizio nel Lazio e due medici che esercitano la professione in Emilia-Romagna e Veneto, di cui 10 arrestati nel corso delle attività per il possesso di ingente quantitativo di materiale pedopornografico, residenti nelle citta' di Milano, Imperia, Rovigo, Busto Arsizio (Varese), Martinengo (Bergamo), Taranto, Vicenza, Torre Annunziata (Napoli) e Parma.

A loro gli inquirenti sono arrivati dopo una lunga e delicata attivita' di indagine sotto copertura online durata oltre un anno che ha consentito di dare un'identita' reale ai nickname dietro i quali si nascondevano gli indagati per rimanere nell'anonimato della rete. Erano tutti partecipanti di un gruppo Telegram creato ad hoc e regolato da severe regole volte a preservare l'anonimato, in ciascuno aveva ruoli e compiti ben precisi. Durante le perquisizioni sono stati scoperti gli account utilizzati per la richiesta del materiale pedopornografico e dell'ulteriore materiale illecito custodito sui supporti informatici sottoposti a sequestro.