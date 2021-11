Abusi sessuali da un prete, Arturo incontra il vescovo Battaglia

Arturo Borrelli incontra il vescovo di Napoli Domenico Battaglia. Una giornata importante per Arturo, l'uomo che dopo trent'anni ha denunciato di aver subito abusi da parte del suo ex professore di religione, il sacerdote don Silverio Mura, ai tempi delle scuole medie. Scaduti i termini di prescrizione per il processo penale, ha intentato causa civile nei confronti del prete. Il primo grado di giudizio, cui seguirà il ricorso in appello da parte della difesa, ha reputato colpevole don Mura e lo ha condannato, con il Ministero dell'Istrituzione, a un risarcimento di 320mila euro.

"E' stato un incontro molto bello, che mi ha trasmesso molta serenità - ha raccontato a caldo Arturo Borrelli - Mi ha detto di chiamarlo don Mimmo e mi ha ascoltato con attenzione. Non mi sono mai sentito accolto dalla Chiesa come in questo momento". La richiesta è stata chiara ed è quella che Arturo porta avanti da tempo: "Vorrei la sospensione di don Mura e il vescovo mi ha detto che esaminerà il caso e poi, eventualmente prenderà provvedimenti. Mi ha ribadito che la Curia di Napoli accoglierà sempre le vittime di pedofilia. Lo ringrazio per l'umanità che mi ha mostrato".