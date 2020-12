Paziente down legata al letto. L'indagine interna del Cardarelli smentisce

È "esclusa la circostanza" secondo cui una paziente 42enne, affetta da sindrome di down e positiva al Covid-19, sarebbe stata legata al letto mentre veniva sottoposta a cure nell'ospedale Cardarelli di Napoli. È l'esito di un'indagine interna avviata dall'Azienda ospedaliera Cardarelli a seguito di quanto dichiarato dai familiari della paziente.

La nota del Cardarelli

"L'Azienda ospedaliera Cardarelli, ai fini del pieno accertamento dei fatti e a tutela del proprio buon nome e di tutti gli operatori che quotidianamente svolgono con abnegazione e sacrifici l'attività, ancor più nel presente contesto emergenziale, ha trasmesso la segnalazione ricevuta alla Commissione di disciplina interna, onde verificare che tutti i percorsi di appropriatezza siano stati correttamente posti in essere, nonché alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento dei fatti denunciati dai familiari della paziente. L'Azienda ospedaliera Cardarelli nel confermare piena collaborazione alle Autorità preposte, auspica che si possa celermente addivenire all'accertamento della verità dei fatti", si legge in una nota.