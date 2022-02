Funerali Patrizia Petrone, in centinaia per l'ultimo saluto alla storica titolare della pizzeria

In centinaia hanno voluto salutare per l'ultima volta Patrizia Petrone, deceduta ieri in ospedale, per le conseguenze di una rapina subita nel luglio scorso in via Salvator Rosa. Il carro funebre che trasportava "Zia Patrizia", come era conosciuta da tutti nel quartiere, non poteva non passare, dopo il funerale, tenutosi nella chiesa della Cesarea, davanti alla sua pizzeria Gianni e Genny, dove ad ogni ora del giorno e della sera era possibile trovarla seduta alla cassa mentre gestiva il personale e i clienti.

Tante le lacrime e la commozione e non sono mancati momenti di sconforto e disperazione da parte dei familiari di Patrizia Petrone, che chiedono oggi più che mai una punizione esemplare per gli autori del raid di via Salvator Rosa.

La rapina

La 64enne era in sella ad uno scooter guidato dalla nipote, quando due giovanissimi si affiancarono al loro mezzo per rubarlo. Patrizia cadde e riportò ferite alla testa. Da lì è iniziato il suo calvario, prima il ricovero al Cardarelli e poi il trasferimento all'Ospedale del Mare, dove è spirata ieri mattina alle ore 12.00. In un video, diffuso dalle forze dell'ordine, tratto dalle immagini di videosorveglianza, erano stati immortalati quei momenti drammatici, l'inseguimento e poi lo strattonamento fatale.

L. F. è stato condannato nel processo di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, a sette anni di reclusione, tre in meno rispetto alla richiesta della pubblica accusa.