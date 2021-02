Caso Patrick Zaki, lo studente detenuto in Egitto è cittadino procidano

Per il ragazzo, dell’Università di Bologna e da un anno in carcere, la proposta di concedergli la cittadinanza onoraria è stata approvata all'unanimità

Patrick Zaki, studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato il 7 febbraio 2020 al Cairo e dopo un anno ancora in carcere, sarà cittadino procidano.

La proposta di concedergli la cittadinanza è stata avanzata in consiglio comunale da Matilde Carabellese e approvata all'unanimità. “Procida si conferma una comunità accogliente e solidale – ha sottolineato Carabellese – con l’auspicio che la nostra iniziativa simbolica, già adottata da altri 34 comuni italiani, possa sensibilizzare le istituzioni nazionali e internazionali a una rapida soluzione di una vicenda incresciosa”.

Sull'isola, a tenere accesi i riflettori sulla vicenda del ragazzo è stata fin qui anche l'associazione "Procida Coraggiosa", composta da una cinquantina di ragazzi del posto. Hanno condiviso nei giorni scorsi un'illustrazione con cui Martina Lubrano Lavadera partecipa al contest internazionale “Free Patrick Zaki – Prisoner of Conscience”. In questa, capelli e baffi dello studente sono definiti dalle parole "libertà" e "diritti" scritte in arabo.