Patriciello: “Napoletani in cravatta vengono a comprare la droga qui”

"Il parco Verde è un problema perché è diventato una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, però se al Parco Verde si vende è perché i napoletani la vengono a comprare la droga: vengono a comprare i napoletani professionisti, quelli con la cravatta, con la camicia, quelli che poi vengono chiamati dottori e la vengono a comprare da Caserta.

Gli ultimi due morti per overdose erano uno di Cicciano e un altro di Maddaloni, non era nessuno di Caivano: dove c'è una domanda ci sta anche una risposta, è normale, e allora vedete come si allarga il problema". Così Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli), a margine dell'iniziativa 'Insicurezza e illegalità. Mo' basta', organizzata nella sala del Consiglio comunale di Napoli.