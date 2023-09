Don Patriciello: “Le parole del presidente De Luca sono di una gravità inaudita”

"Che il nostro presidente della Regione dica che a Caivano al Parco Verde lo Stato non c'è è un'affermazione di una gravità inaudita. Un conto è se la dice il parroco o un cittadino, un'altra se la dice l'onorevole De Luca. Dobbiamo metterci d'accordo: se lo Stato non c'è, lo Stato deve ritornare, ma se ci è stato detto che non c'è vuol dire che c'è stato qualche problema". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, intervenuto all'inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto comprensivo Ic3. "Tutto il bene che c'è va messo in evidenza - ha aggiunto don Patriciello - non si mette in discussione e nessuno lo metterà mai in dubbio. Ma il bene che c'è a Caivano non toglie che abbiamo problemi seri al Parco Verde e a Caivano. Chiunque voglia fare l'aut aut è fuori luogo, c'è bisogno invece di un 'et et', perché quello che è successo in questi giorni è una cosa grave".

Patriciello ha poi continuato: "Ci vuole un esercito di insegnanti elementari? È una grande verità, ci vogliono due eserciti di insegnanti, di assistenti sociali, di persone che aiutino le famiglie in difficoltà. Ma di fronte alla stesa dell'altra notte non ci voleva un insegnante elementare, ci volevano i nostri Carabinieri e la nostra Polizia. Lo dico ad alta voce". Ha proseguito nel suo intervento. "Non chiedo le lucine di Natale - ha aggiunto il parroco - quelle mettetele al centro del paese. Vi chiedo almeno l'illuminazione normale pubblica. Ne abbiamo diritto? Chiediamo la normalità, io ormai non parlo neanche più di legalità. Vado nelle scuole a titolo gratuito a parlare di normalità" ha concluso.