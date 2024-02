Patriciello: “Camorristi terrorizzano le persone. Si piazzano in auto davanti alla chiesa”

Chi sono questi camorristi che terrorizzano le persone? Ero fuori Caivano per una serie di questioni e ho potuto seguire dalle telecamere di videosorveglianza della chiesa il passaggio di due auto ed il loro sostare qui nei pressi a tutte le ore. Vogliono forse occupare la chiesa? Non c'è bisogno, do loro le chiavi. Vorrei sapere chi sono questi camorristi. A chi e perché vogliono fare paura. Certamente non a me". Lo ha detto il sacerdote del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, nel denunciare l'improvvisa assenza di fedeli nella sua chiesa. Questa sera alle 19 il parroco anti-camorra terrà al Parco Verde una messa contro ogni forma di intimidazione.

Alla celebrazione anche il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Avrà sempre il nostro pieno appoggio per le sue battaglie. Don Maurizio - sottolinea il parlamentare - rappresenta a pieno l'immagine di quella chiesa, quella che vorremmo sempre, non refrattaria ed indifferente alle problematiche sociali, che poi vanno di pari passo a quelle spirituali, che affliggono i territori, che non stende il tappeto rosso a criminali e camorristi ma, anzi, li scaccia via e li condanna. La Chiesa non può essere soltanto preghiere, celebrazioni e tradizioni, deve prodigarsi, oltre che per la salvezza eterna, per quella terrena e per farlo - conclude - deve esporsi. Don Patriciello, tutto questo, lo sta facendo ben capire".