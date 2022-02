Passi carrabili fuorilegge: blitz in quattro municipalità di Napoli

Continuano le attività del Nucleo di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Napoli che nel mese di gennaio ha svolto n°112 verifiche finalizzate ad accertare la regolarità delle autorizzazioni amministrative relative ai passi carrabili.

A seguito dei sopralluoghi effettuati sul territorio della III^, IV^, VI^ e X^ Municipalità, 6 utenti hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione con richiesta di autorizzazione in sanatoria, sono stati redatti n°27 verbali di accertamento COSAP per l'evasione del canone il cui recupero avverrà attraverso il Servizio Comunale preposto al quale i predetti verbali verranno inviati e sono stati elevati n°37 verbali ai sensi dell'art. 22 del C.d.S. in quanto senza la preventiva autorizzazione.