Militare americana perde passaporto e tesserino vaccinale: tassista li trova e glieli riporta

Un tassista napoletano ha prelevato una militare statunitense ieri sera, in città per lavoro, per poi accompagnarla nel bed and breakfast di corso Umberto in cui alloggia.

"Ieri sera è salita sul taxi una soldatessa americana a piazza dei Martiri. L'ho accompagnata nel b&b. Nel prendere i soldi le sono caduti passaporto e tesserino vaccinale all'interno del taxi. Quando me ne sono accorto, questa mattina, sono tornato nella struttura e appena ho visto i suoi colleghi ho consegnato ciò che aveva perduto. Mi hanno ringraziato e sono andato via", spiega a NapoliToday un tassista napoletano.

"Al servizio del turista"

"Troppo spesso veniamo dipinti in maniera negativa, soprattutto sui social. Non lo meritiamo. Qualche mela marcia esiste e non possiamo negarlo, ma la maggioranza di noi, siamo oltre duemila, è onesta e al servizio dei tantissimi turisti presenti a Napoli in queste settimane", conclude.