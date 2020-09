Si è spento Pasquale Vitolo: lascia quattro figli

Si è spento nella notte per un problema cardiaco Pasquale Vitolo. Vana la corsa in ospedale per tentare di salvargli la vita.

Agente di commercio in pensione di una nota multinazionale aveva 77 anni.

Lascia quattro figli: Maria, Susanna, Iole, Giuseppe. Raggiunge l'amata moglie Lucia Paesano, scomparsa improvvisamente per un attacco di cuore nel novembre del 2015 all'età di 67 anni. Tra le sue grandi passioni la politica e il calcio.

I funerali si terranno sabato 26 settembre alle ore 11 pressola chiesa degli Oblati di via Egiziaca a Pizzofalcone, nel rispetto delle norme anti Covid.