Morte Lino Apicella, il ricordo del Ministro Lamorgese: "Mai dimenticare il suo sacrificio"

"È passato un anno dalla tragica scomparsa dell’Assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella, deceduto a Napoli mentre era alla guida di una volante travolta dall’auto di alcuni malviventi in fuga". A ricordarlo in un comunicato è il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per rinnovare la vicinanza e la solidarietà delle istituzioni alla famiglia e alla moglie del giovane poliziotto, Giuliana Ghidotti, recentemente entrata a far parte dell’amministrazione dell’Interno, con la qualifica di agente.

Era la notte del 27 aprile 2020, quando la macchina della pattuglia del commissariato Secondigliano di Napoli - con a bordo l’allora agente scelto Apicella (poi promosso per merito straordinario alla qualifica di assistente), intervenuto insieme al collega Salvatore Colucci per sventare un furto in una banca e bloccare la fuga dei malviventi - venne violentemente speronata provocando la morte del 37enne operatore di polizia.

"Non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio di chi ha perso la propria vita per tutelare la sicurezza e la legalità in un territorio difficile", ha ribadito con forza e determinazione la titolare del Viminale.