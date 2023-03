Parto "estremo" in casa: il piccolo Carlo nato in bagno

Intervento "miracoloso" del 118 a Qualiano dove una donna ha partorito in casa. La notizia viene riportata da Nessuno Tocchi Ippocrate. Questo il racconto: "Alle ore 2.14 l‘ambulanza di Qualiano e l’auto di Varcaturo vengono allertati per donna in travaglio stesso a Qualiano, in una manciata di minuti l’equipaggio della ambulanza è sul posto e trovano la mamma in bagno ed il piccolo Claudio accanto ancora attaccato al cordone ombelicale.

L’autista soccorritore avvolge il piccolo nel telo termico e si parte in direzione del pronto soccorso dove il piccolo e la mamma vengono affidati al personale medico. Complimenti alla mamma che ha partorito da sola in casa (come d’altronde accade dalla notte dei tempi) e complimenti agli equipaggi 118 che hanno fatto una ottima assistenza".