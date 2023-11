Un minuto di silenzio per Giulia e una panchina rossa alla Parthenope Women's Week

Un minuto di silenzio per ricordare la giovane vita spezzata di Giulia. La comunità Parthenope ieri mattina si è fermata e si è stretta in un lungo simbolico abbraccio ai parenti della giovane vittima di femminicidio ed a tutti coloro che le volevano bene. "Un modo per dire NO alla violenza di genere e per ricordare che le università hanno un compito fondamentale, devono essere baluardo di cultura e porto sicuro per i giovani", ha sottolineato il Rettore Antonio Garofalo, ricordando con commozione Giulia.

Il ricordo della giovane studentessa è stato accompagnato anche dallo svelamento di una panchina rossa nel cortile della sede di Palazzo Pacanowski; primo atto di una serie di eventi che il Comitato Unico di Garanzia della Parthenope, presieduto dalla prof. Maria Ferrara ha organizzato dal 21 al 28 novembre per sensibilizzare le giovani generazioni in occasione delle celebrazioni per la Giornata contro la violenza sulle donne.

Incontri, rappresentazioni teatrali, momenti di confronto con tante realtà nel programma promosso dal CUG: nella prima giornata gli studenti hanno incontrato il Garante per i detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello ed, a conclusione, hanno assistito alla rappresentazione teatrale ‘Estate’, dell’associazione culturale ‘M&N’S’ con la direzione di Alessandro Balletta, spettacolo di forte sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.