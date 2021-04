Lo sfogo di un parrucchiere: "Noi chiusi e riaprono i servizi di igiene per cani e gatti. Siamo il paese di balocchi"

Raccogliamo lo sfogo di Jimmy, parrucchiere professionista, con negozio a Portici, sulla chiusura dele attività per le norme anti Covid.

"Quello che mi fa stare male oltre al fatto di rimanere chiuso è vedere che il Governo invece di trovare soluzioni logiche riapre con tranquillità le attività che fanno servizi di igiene per cani e gatti e continua a far stare chiusi i servizi per la cura della persona. Con tutto il rispetto per gli animali, ma veramente si stanno superando i limiti. L'Italia è diventato realmente il paese dei balocchi, mancano solo mangiafuoco, lucignolo e la giostra poi siamo al completo. Ci stanno privando della dignità, ci mortificano tutti i giorni con queste strategie di mediocre livello che offendono la nostra intelligenza. La cosa più grave è che noi non possiamo fare niente per migliorare questa realtà, dobbiamo.incassare pugni in faccia che farebbero crollare al tappeto anche Mike Tyson. Ormai è fatta rimarremo chiusi altri 15 giorni poi forse ci faranno riaprire, nel frattempo bollette, affitti , cibo quotidiano, tasse e una grandissima voglia di mandare tutto al diavolo".