Parenti influencer portano i carabinieri al nascondiglio di un latitante

Vincenzo Matacena, 39 anni, originario del rione Traiano era ricercato dall’ottobre del 2021, condannato dalla Corte di appello di Napoli a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di droga a fini di spaccio.

L'uomo tuttavia sembrava essersi volatilizzato: di lui nessuna traccia utile, almeno fino a quando il web patrolling dei Carabinieri - ovvero il pattugliamento virtuale, nel web e più esattamente nei social - ha iniziato a dare dei risultati utilissimi.

Parenti influencer

Alcuni parenti di Matacena sono influencer, con un certo seguito sui social più utilizzati. Una storia Instagram di una di loro lasciava intendere che avrebbe presto riabbracciato il figlioletto del latitante, indicando peraltro che l'incontro sarebbe avvenuto in Spagna. Seguendo quella traccia i Carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno quindi individuato i profili social della compagna: diverse le immagini e i video pubblicati dalla donna in compagnia del latitante e anche del loro figlioletto. La donna si era data alla vendita di prodotti per la bellezza e il dimagrimento. E un suo video di “unboxing” - che mostrava alcuni prodotti acquistabili in rete - lasciava intravedere, sia pure solo parzialmente, un indirizzo.

Le tracce social

Gli investigatori dei Carabinieri hanno quindi raccolto altre informazioni fondamentali notando che alcune immagini erano state girate all’esterno di un camper; immagini del ricercato che lo mostravano al lavoro in una pizzeria di Valencia; un video riprendeva il figlio con indosso la maglia della scuola presso cui era iscritto.

I Carabinieri hanno quindi stretto il cerchio attorno all'uomo.

L'arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli hanno messo insieme tutti gli elementi e sono arrivati diritti al latitante comunicandone la posizione alla Policia Nazional Spagnola che, con il coordinamento della Procura di Napoli e il prezioso supporto del servizio di cooperazione internazionale di polizia e di un esperto per la sicurezza D.C.S.A, ha catturato Matacena, ora rinchiuso in un carcere spagnolo, in attesa di estradizione.