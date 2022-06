Era diventato una discarica: parco Viviani riqualificato torna con il suo frutteto

Concluso il progetto di riqualificazione del Frutteto del parco Viviani di Napoli promosso da Cartoon Network (canale 607 di Sky), il canale edito da Warner Bros. A darne notizia Discovery. Iniziati ad aprile, i lavori sono stati realizzati in collaborazione con Brand for the City grazie all'associazione di promozione sociale N' Sea Yet, ideatrice e affidataria del Frutteto, con il sostegno del Comune di Napoli, di Batù Gardens e del Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, ed hanno visto la partecipazione di bambini e ragazzi che, attivamente, sono stati coinvolti nella rigenerazione del parco. Tra le azioni messe in campo: la riqualificazione del verde, la piantumazione di alberi, la realizzazione di sedute e impianti che possano facilitare l'aggregazione e i percorsi educativi e la decorazione di aree e muri con i personaggi più amati e iconici di Cartoon Network.

L'attività è stata, inoltre, l'occasione per celebrare l'80esimo anniversario di Titti, uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes. Il parco, nato all'inizio degli anni '90, con i suoi circa 20mila mq, ospita al suo interno l'area del frutteto. Uno spazio di 670 mq che da circa 10 anni era stato chiuso e abbandonato fino a diventare una discarica ricoperta da rovi. Situato in un punto panoramico della città, sulla collina del Vomero e in una zona ricca di numerose scuole di diverso ordine e grado che fanno del Frutteto del parco Viviani, un luogo ideale per portare avanti il progetto di riqualifica di Cartoon Network. L'associazione N' Sea Yet, cui è stata affidata dalla Municipalità 2 la cura e la tutela del frutteto del Parco Viviani per i prossimi 3 anni, da febbraio 2021 ha iniziato un'opera di riqualificazione di tutta l'area. Le azioni di riqualifica dell'antico frutteto da discarica a cielo aperto a prima food forest di Napoli, hanno visto nel tempo la partecipazione e l'impegno di tanti volontari, segno tangibile della necessità di riappropriarsi delle aree verdi della città.

"Il frutteto del Parco Viviani - spiega Dario Catania, presidente di N' Sea Yet - è un modello che desideriamo replicare anche in altri quartieri di Napoli, dimostrando come la natura debba essere parte integrante degli spazi urbani. Creare più food forest in città significa mettere in atto un progetto urbano più sostenibile, sviluppare nuove opportunità per contrastare la povertà, creare nuovi ecosistemi per la tutela della biodiversità. Tutti principi in linea agli SDG dell'agenda 2030". Grazie al contributo di Cartoon Network, sono state realizzate operazioni di importanza vitale per il frutteto: ristrutturazione delle terrazze, adeguamento di tutto l'impianto di irrigazione, piantumazione di nuovi alberi, creazione di un percorso educativo e corsi per bambini, arricchimento della biodiversità del luogo, realizzazione di sedute e attrezzature per poter vivere il parco al meglio, attività "Adotta il tuo albero" con i bambini del quartiere e, infine, la realizzazione di grandi e coloratissimi stendardi - con i personaggi più iconici dell'animazione targati CN - sulla parete del frutteto. Non è mancato l'omaggio a Titti che vive nell'opera di Urias a cui è dedicato uno degli stendardi. Il progetto di riqualificazione del verde messa in campo da Cartoon Network ha coinvolto anche Il giardino dei desideri di Milano e Giardino Cubattoli di Firenze.