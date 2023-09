Parco Verde, in corso blitz con 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate

È in corso, dalle prime luci dell’alba, una vasta operazione dell’arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza nel quartiere “Parco Verde” di Caivano e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate.

Il servizio è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Concorreranno i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi i cinofili antidroga dei carabinieri, le Api dei carabinieri e con il controllo dall’alto di un elicottero del reparto volo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verranno eseguiti anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I risultati del blitz

Tra gli obiettivi del blitz lo smantellamento delle piazze di spaccio del quartiere. Nel video l'ingresso in un appartamento abbandonato adibito a piazza di spaccio. Tra i primi sequestri eseguiti dai carabinieri si segnalano una molotov, 150 proiettili anche da guerra (colpi per ak47). 30 mila + 14 mila euro in contanti due armi sceniche

Meloni a Caivano: "Qui lo Stato ha fallito. Il territorio sarà bonificato"

L'operazione congiunta delle forze dell'ordine fa seguito alla visita di Giorgia Meloni negli scorsi giorni nel Parco Verde. Chiamata da Don Patriciello dopo gli orribili stupri su minori, la premier aveva invocato una bonifica del territorio. Ecco le sue parole in quella occasione: "Non possono esistere in Italia zone franche. Il Parco Verde di Caivano non è l'unico territorio che versa in queste condizioni. Bisogna invertire questa tendenza, partendo da questo territorio che è conosciuto alla cronaca per le sue problematiche e l'obiettivo che ci diamo è che domani possa essere conosciuto alle cronache perchè rappresenta un modello: da problema ad esempio. Questo è l'obiettivo del Governo, con la collaborazione di tutte le istituzioni. Le direttrici dell'azione saranno la fermezza dello stato contro la criminalità, contro l'illegalità, contro la droga. Questo territorio sarà radicalmente bonificato".