"Il parco resterà chiuso per la stagione estiva. Dove andranno anziani e bambini?"

La questione parchi a Scampia è una tematica di grande rilievo nel quartiere. La chiusura temporanea del parco Ciro Esposito in un periodo come quello estivo viene vista in maniera negativa da tutti i residenti.

Sul tema è intervenuto l'avvocato Nicola Nardella, consigliere municipale.

"La questione dei parchi in Municipalità 8 è complessa. Partiamo dal parco “Ciro Esposito” a Scampia. È un vero e proprio polmone verde. Da diversi mesi è inaccessibile perché dovrebbe essersi insediata la ditta vincitrice della gara per i lavori di riqualificazione. Nei fatti è tutto fermo. Con l’approssimarsi della stagione estiva, devo ritenere che il parco rimarrà chiuso. Ciò è grave, perché l’area potrebbe rappresentare un rifugio per tutti gli anziani alla ricerca di luoghi freschi e per i bambini e le bambine che non possono andare in vacanza, magari perché le loro famiglie non hanno i soldi per spostarsi da Napoli. Cosa ancor più preoccupante è che la ditta ha vinto la gara con un ribasso significativo. Vigilerò sui lavori perché sarebbe inaccettabile, per me e per i cittadini che amministro, che i lavori fossero effettuati solo parzialmente. Bisogna aprire tutti gli accessi, creare – come da progetto – un biolago, ripristinare lo spazio giochi, mettere in sicurezza. Ritengo, su questi nodi, di non poter far sconti a nessuno. Altro elemento, non di secondo piano: è in preparazione un’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli che identifica il parco “Ciro Esposito” come area di attesa in caso di rischio sismico o vulcanico. Allo stesso modo vengono individuati i parchi municipali “Spinelli” e “Abbondanza”. In questa ipotesi bisogna correre con la riqualificazione e le manutenzioni. Il parco di Cupa Spinelli e quello di Via dell’Abbondanza sono parchi municipali che fino a qualche mese fa godevano dell’impiego di personale Bros, poi spostato dalla Regione Campania. Anche nel parco “Musella” a Piscinola era impiegato personale del genere. La Municipalità dovrebbe attuare la manutenzione, ma i soldi sono veramente pochi. Nel territorio che amministro ci sono circa 120.000 metri quadrati di verde, senza considerare i parchi e le aree alberate. Il costo di manutenzione è di un euro a metro quadro. La Municipalità ha una dotazione annuale di 800.000 euro (lordi), con cui deve fare le manutenzioni stradali, la cura del verde, la manutenzione delle strutture sportive e degli immobili municipali, la manutenzione di 54 plessi scolastici e quella dei mercatini rionali. Se la matematica non è un’opinione, i conti non quadrano. L’intervento delle ditte esterne si traduce in un appuntamento a settimana con cui si sfalciano gli spartitraffico. Non è un intervento di portata secondaria, perché gli attraversamenti, quando la vegetazione è alta, mettono in serio pericolo la vita dei pedoni. Tornando ai parchi municipali, per la loro apertura e chiusura ci sono rimasti 12 operatori, da dividere per 3 parchi. Di questi, due si avvalgono dei benefici della Legge 104/92, uno è infermo da mesi e in trattamento chemioterapico, e due hanno delle invalidità. Dovendo, giustamente, garantire il riposo settimanale, raggiungere il numero di 4 operatori a parco è un’impresa che si avvicina al miracolo! I nostri parchi hanno bisogno di più lavoratori. Non è accettabile che le nostre piante organiche siano sottodimensionate in questo settore strategico. Di fatto, la manutenzione del verde nel suo complesso ha bisogno di più risorse, sia umane che economiche. Fino ad oggi abbiamo garantito la regolare apertura dei parchi e mi pare un risultato incredibile, ma è necessario un cambio di rotta. Nelle città post moderne le aree verdi sono importantissime, perché fondamentali per la transizione ecologica. Ritengo che si debba aprire un grande momento cittadino di discussione, magari confrontandoci con le associazioni. È necessario comprendere che c’è bisogno di risorse economiche, di lavoratori e progettualità. In caso contrario, la ricomposizione del legame cittadino/natura sarà un processo immobilizzato in una palude", conclude Nardella.