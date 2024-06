Parco di Santa Chiara nel degrado: ci pensano i residenti a ripulirlo. "Affidatelo a noi"

Da tempo denunciamo l'immobilismo delle istituzioni nell'area del parco di Santa Chiara, uno dei pochi spazi a disposizione dei bambini del centro storico, completamente abbandonato a se stesso, tra rifiuti, topi e giostrine rotte. Vani finora tutti gli appelli e le raccolte firme dei genitori, nulla è cambiato finora.

Non tutti però si arrendono, Fiammetta Fellico, biologa e madre di due bambini di tre e un anno e Mario Eleno, scrittore e attore e papà di due bambini, hanno deciso di armarsi di scopa e paletta, tentando di ripulire l'area verde. Dopo ore di fatica sotto al sole cocente hanno raccolto 11 sacchi grandi della spazzatura al cui interno c'era di tutto: cicche di sigarette, tappi incastonati nel terreno, bottiglie di plastica e di vetro, avanzi di cibo.

"Unitevi a noi"

"C'è ancora molto da fare. Ma speriamo che il nostro impegno educhi i frequentatori della zona. Chiaramente se qualcun altro è interessato e si vuole unire a noi sarebbe fantastico, perché siamo intenzionati a tornare e a tenere l'area pulita, sempre di mattina magari perché le presenze sono più ridotte", spiega a NapoliToday Fiammetta. "Noi genitori vorremmo lo spazio del parco dedicato all'area bambini in autogestione in quanto crediamo che possa essere l'unica soluzione per salvaguardarne il decoro, tutelando i nostri figli", conclude.