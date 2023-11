Parco Ladislao: "Orari non rispettati e rischio degrado"

Problemi al Parco Re Ladislao, l'ultima area verde inaugurata dal Comune di Napoli. Il taglio del nastro dell'area verde situata accanto alla Chiesa di San Giovanni a Carbonara è avvenuto il 7 novembre scorso, appena una settimana fa, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore al ramo Vincenzo Santagada.

Sette giorni dopo ci sono già due problemi evidenti e un terzo potenziale. In primis gli orari di apertura. Il Comune aveva assicurato la fascia 7-18, ma davanti ai nostri occhi il personale ha chiuso i cancelli alle ore 15.50, oltre due prima. "Come se non bastasse, al mattino invece delle 7 aprono alle 8.30-9" afferma Francesca Conti, una residente. Il secondo problema è quello della manutenzione: "In questa settimana - prosegue Francesca - non è venuto nessuno a pulire né dentro né fuori al parco". In effetti, l'erba perfettamente rasata del 7 novembre ha lasciato spazio a ciuffi alti e disordinati visibili in ogni aiuola.

Il terzo problema, quello ancora potenziale, è il degrado. Intorno alle scale di accesso inizia ad accumularsi immondizia di ogni tipo, tra cui siringhe utilizzate da tossicodipendenti. "Prima dell'inaugurazione del parco - sostiene ancora Francesca - questo luogo era una discarica presidiata da balordi di ogni specie, spesso ubriachi, che davano vita a risse. Senza presidio temiano che ritorni a breve in quello stato".

Il passato non lascia sereni: "In effetti proprio a ridosso delle scale abbiamo trovato di tutto - spiega Vittorio, un giovane di 22 anni, anch'egli residente - anche armi e siringhe. Inoltre, al secondo ingresso del parco Re Ladislao c'è una pedana per disabili che non è mai entrata in funzione e ancora siamo in attesa che realizzino i bagni che sono ancora devastati". Per essere aperto da soli sette giorni il Parco Re Ladislao porta già troppe preoccupazioni.