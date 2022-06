Crollo di alberi al Parco della Gaiola: chiusa la strada che porta al mare

A causa della caduta di un albero sulla pedamentina di accesso al Parco della Gaiola, i vigili del fuoco e la protezione civile, intervenuta sul posto, hanno interdetto temporaneamente l'accesso al mare per effettuare ulteriori accertamenti sugli altri alberi presenti nel fondo privato attiguo alla scalinatella.

Solo alcuni giorni fa l'area è stata interessata da un'intensa attività di sfalcio della vegetazione spontanea da parte dei privati. Non è ancora chiaro se questo possa aver influito sulla stabilità degli alberi, ma è stato notato un gran quantitativo di materiale di sfalcio lasciato abbandonato ammassato sul posto in contrasto anche con le norme sul rischio incendi. Presto potrebbero essere effettuati gli accertamenti del caso per la riapertura della strada al pubblico.