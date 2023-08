Parco Cimitero degli Inglesi, la denuncia: "Un orinatoio per cani"

Il Parco Cimitero degli Inglesi trasformato in un orinatoio per cani. È la denuncia del consigliere della IV Municipalità Enrico Cella in una lettera alla stessa e al Comune di Napoli.

"Ancora una volta sono costretto a segnalare la cattiva abitudine di alcuni cittadini intenti a portare i propri animali domestici (nello specifico cani di media e grande taglia) sprovvisti di museruola all’interno del Parco Cimitero degli Inglesi. Inoltre, tali cani lasciati liberi dai loro padroni, invadono le aiuole antistante il viale", scrive Cella.

"Questa insana tendenza va a crescere giorno dopo giorno data la grande affluenza registrata negli ultimi tempi. Tale comportamento genera cattivi odori, difficoltà a camminare lungo i viali senza calpestare gli escrementi lasciati in terra, in aggiunta al fatto che il cane sprovvisto di museruola costituisce un pericolo pubblico. Spesso, inoltre, avvengono litigi tra i proprietari dei cani e genitori di bambini impauriti dalla presenza di animali non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola".

"Considerato che tale parco, dopo oltre venti anni è stato riaperto, pulito e ridato alla cittadinanza, non è auspicabile che ricada nel precedente degrado per poi essere richiuso. Pertanto si chiede: - 1. Istallazione di avvisi lungo i viali e mura perimetrali in cui si invita la cittadinanza a rispettare il verde; - 2. Accedere nel parco con animali al guinzaglio e muniti di museruola; - 3. Essere muniti di opportuna paletta per la raccolta di eventuali escrementi lasciati dai propri cani; - 4.Dare disposizioni a chi è preposto affinché vengano rispettate le regole indicate".