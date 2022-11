Il parco dei Camaldoli si rifà il look: ecco cosa cambierà dopo i finanziamenti

E' stato sottoscritto questa mattina a Palazzo San Giacomo un accordo di collaborazione fra il Comune di Napoli e l’ente regionale del Parco delle colline di Napoli, per la riapertura del Parco urbano dei Camaldoli. Sono previsti interventi di recupero, manutenzione, potatura e il ripristino delle passeggiate. Il Comune destina al progetto una somma di 1 milione e 800mila euro mentre il Parco delle colline di Napoli fornirà lavori per un costo di 400mila euro. L’accordo ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato.

"Un risultato importante e a lungo atteso. Il Parco è un patrimonio incredibile in seno alla città di Napoli che grazie alla sinergia tra Regione Campania e Comune verrà di nuovo riqualificato. Come commissione stiamo lavorando da circa otto mesi a questo accordo, dopo la firma di oggi inizierà subito la parte operativa". Così, la presidente della commissione Salute e Verde del Comune di Napoli, Fiorella Saggese, sulla sigla dell'accordo di programma tra il Comune di Napoli e l'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli per la realizzazione, spiega una nota di Palazzo San Giacomo, "di una serie di attività di interesse comune da realizzare nel perimetro territoriale del Parco Urbano dei Camaldoli, un'area di più di cento ettari di estensione che costituisce una riserva di notevole valore naturalistico per la città, classificata come Zona Speciale di Conservazione".

Nel documento sottoscritto oggi dal commissario pro tempore Antonio Gerbia l'Ente parco delle Colline "impegnerà le squadre di S.M.A. Campania Ambiente, per un importo di 400mila euro a valere sull'accordo di programma quadro stipulato con la Regione Campania per la manutenzione del verde orizzontale e verticale e per opere di risanamento ambientale. Il Comune di Napoli sarà invece impegnato nelle opere di riqualifica incluse nel progetto a valere sul finanziamento derivante dal Piano Strategico di Città Metropolitana, per una spesa complessiva di 1,8 milioni di euro". "Una giornata storica da condividere anche con i consiglieri comunali che in commissione si sono battuti per arrivare a questo traguardo - ha dichiarato l'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada - che inaugura una forma di condivisione e di sinergia tra enti che dovrà portare quanto prima a restituire la piena fruibilità del verde di questa importante area per tutti i cittadini napoletani.