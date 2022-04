Pasquetta e polemiche: tutti i parchi napoletani chiusi senza preavviso

Il boom di visite c'è stato, il beltempo - al contrario di quanto inizialmente previsto dalla protezione civile con tanto di allerta meteo - pure, ma alla pasquetta partenopea è mancato, triste consuetudine degli ultimi anni, il verde. I visitatori che hanno provato infatti a trascorrere il lunedì in Albis a Campodimonte, alla Floridiana, al Virgiliano o alla Villa Comunale hanno dovuto fare dietrofront. Nessuno di questi ieri era aperto.

Da Palazzo San Giacomo parlano di apertura straordinaria disdetta a causa dell'avviso di allerta meteo diramato dalla protezione civile, ma non sono stati diramati comunicati né comunicati a proposito di un'eventuale apertura straordinaria (l'allerta meteo risale a sabato) né a proposito di una sua successiva revoca. Diversa la questione di Capodimonte, parco afferente al Museo e i cui cancelli sono rimasti chiusi per "mancanza di personale atto a gestire l'elevato afflusso di persone".

Il risultato finale è stato quello ormai classico, con street food consumato nei posti più disparati ma non nei luoghi solitamente deputati ai pic-nic cittadini, ovvero i parchi. Con strade trasformate in discariche e lungomare unico luogo di "sfogo" dell'enorme afflusso di persone in città.