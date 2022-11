Maltempo, restano chiusi i principali parchi cittadini

In seguito al forte vento e al maltempo dei giorni scorsi, il Servizio Verde della città dovrà espletare le opportune verifiche per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza delle alberature.

A tal fine è stata disposto di mantenere chiusi i seguenti parchi: Virgiliano, Re Ladislao, Massimo Troisi, Ciro Esposito e Villa Comunale, fino al termine degli accertamenti e delle operazioni di messa in sicurezza.

Rimarranno chiuse anche le attività commerciali all’interno del Parco Virgiliano. In allegato disposizione dirigenziale del Servizio Verde della Città.