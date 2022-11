"Per consentire il regolare svolgimento delle riprese cinematografiche del film "The Equalizer 3" è stato istituito il divieto di sosta, dal 24 al 26 novembre, in corso Vittorio Emanuele, all'altezza dello scalone "Montesanto", eccetto i mezzi di opera della produzione del film".

È quanto stabilisce un\'ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli.