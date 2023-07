"Sto accompagnando un disabile", ma il tesserino appartiene ad una persona morta

Andava in giro con un tesserino per portatore di handicap intestato ad una persona deceduta. Il fatto è successo a Bacoli e a renderlo noto è il sindaco Josi Della Ragione. "Hai vinto! Applausi per l’automobilista che parcheggiava sulle strisce gialle di Bacoli, con pass per portatore di handicap. “Sto accompagnando un disabile”. Peccato che, nel veicolo, il possessore del tesserino non c‘era. Era morto 10 mesi fa. Incredibile", racconta il primo cittadino.

"Ricchi premi per il trasgressore. Gli è stato sequestrato il tesserino. È stato denunciato. Ha ricevuto una multa molto salata. Aggiudicandosi il “Premio Inciviltà” della settimana. Perché sottraeva un’area di parcheggio ad un cittadino che davvero ne avrebbe avuto bisogno.

Dovete smetterla di sentirvi più furbi degli altri. A Bacoli si rispettano le regole. Non vi daremo tregua. Ringrazio il Comando di Polizia Municipale di Bacoli, e la comandante Marialba Leone. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino, per i continui controlli che stiamo organizzando. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta", ha concluso.