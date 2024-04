Stretta sui parcheggiatori abusivi: maxi operazione nella zona della movida

Parcheggiatori abusivi e controllo del territorio il focus dei controlli da parte dei carabinieri che la notte scorsa hanno presidiato le zone del Vomero e dell’Arenella. Sono tre le persone denunciate che sono state sorprese mentre svolgevano l’attività illecita di parcheggiatore con recidiva nel biennio.

Sono tutti già noti alle forze dell’ordine e uno di questi era anche sottoposto al foglio di via obbligatorio dal comune di Napoli. In totale sono 47 le persone che sono state identificate e 13 i veicoli controllati. Due i minorenni sorpresi all’esterno di un bar della zona pedonale con in tasca modiche quantità di droga. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.