Denunciati tre parcheggiatori abusivi dopo i servizi di Luca Abete a Striscia la Notizia

Tre parcheggiatori abusivi, di recente protagonisti di un servizio "I 4 parcheggianti" di "Striscia la Notizia", realizzato da Luca Abete, più volte sanzionati dalle forze dell'ordine, sono stati denunciati stamattina dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli durante un servizio straordinario teso al contrasto del fenomeno tra i quartieri Mercato e Forcella.

Si tratta di un 40enne trovato "al lavoro" in piazza Guglielmo Pepe (gli agenti gli hanno notificato un ordine di allontanamento); di un 54enne con precedenti di polizia che "prestava servizio" in piazza Duca degli Abruzzi, già sottoposto a un "daspo urbano" e segnalato all'Inps, perché percettore del reddito di cittadinanza (anche a lui è stato notificato un ordine di allontanamento) e di un 43enne, trovato dai poliziotti mentre parcheggiava auto abusivamente nella zona di via Mezzocannone, anche lui già destinatario di "daspo urbano". Anche a lui gli agenti hanno notificato lo stesso provvedimento notificato ai primi due "colleghi".