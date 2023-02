Dove sono finiti i parcheggiatori abusivi al Maradona? Abete: "Spariti. Sembra un miracolo"

Dopo il servizio di qualche giorno fa intorno allo stadio, Luca Abete torna sul luogo della sosta selvaggia per scoprire che i vigili urbani sono intervenuti prima della partita del Napoli.

E come per miracolo, le vie e le piazze sono sgombre. E nelle vie adiacenti, gli abusivi sembrano in affanno, preoccupati della presenza della Guardia di Finanza e dei carri attrezzi.