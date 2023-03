"Cinque euro per parcheggiare": per il posteggiatore scatta l'accusa di tentata estorsione

Gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Napoli, emessa dal Gip del Tribunale, nei confronti di G.C., 39enne napoletano con precedenti di polizia.

L'accusa per lui è tentata estorsione. Lo scorso 21 gennaio avrebbe minacciato un automobilista pretendendo 5 euro per parcheggiare negli stalli di via Riviera di Chiaia.