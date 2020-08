Ancora un'aggressione a Castellammare: parcheggiatore picchiato brutalmente dal branco (VIDEO)

Un altro episodio di violenza scuote Castellammare. Vittima, questa volta, il gestore di un parcheggio colpevole - stando ai racconti dell'uomo - di aver redarguito due giovani per aver parcheggiato l'auto fuori dalle strisce. La cosa sembrava essere rientrata, con i giovani che si erano allontanati per la serata, invece quando sono ritornati non erano soli. Insieme ai due clienti ci sarebbero stati altri tre ragazzi che hanno aggredito l'uomo. In un primo momento il parcheggiatore aveva deciso di non denunciare, poi ci ha ripensato.

La scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza

Utile alle investigazioni sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza del parcheggio di via Bonito. Sul fatto indagano i poliziotti del commissariato stabiese che sarebbero già sulle tracce di cinque giovani identificati grazie alle immagini del sistema di sorveglianza. La notizia di questa aggressione fa ritornare alla mente l'episodio che ha visto un carabiniere vittima di una violenta aggressione in piazza Principe Umberto una settimana fa.