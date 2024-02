Fa il parcheggiatore abusivo da anni davanti al Santobono: in manette

Sanzionato e denunciato dai carabinieri 35 volte, un parcheggiatore abusivo è stato condannato a 4 mesi di reclusione. La storia inizia nel 2018. I carabinieri della Compagnia Vomero sanzionarono un 60enne del rione Sanità per aver chiesto denaro ad alcuni automobilisti in cerca di parcheggio. La prima sanzione fu amministrativa ma ciò non gli impedì di continuare nella sua attività e alle forze dell'ordine di segnalarlo e denunciarlo circa 35 volte, quasi sempre nelle strade che circondano l'ospedale pediatrico Santobono.

Il procedimento giudiziario non si è mai fermato da allora ed è andato avanti fino alla condanna. Il giudice ha imposto al 60enne un'ammenda di duemila euro e quattro mesi di reclusione ma con la sospensione della pena e altrettanti mesi di messa alla prova. Nonostante la condanna, l'uomo non ha rispettato nemmeno le prescrizioni imposte nel decreto di sospensione di esecuzione per la carcerazione. Venuti meno i presupposti per beneficiare della sospensione, il Giudice ha ristabilito la pena della reclusione. L'uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale ed è lì che sconterà i prossimi quattro mesi.