Parcheggio per disabili occupato, crisi di pianto per un bambino autistico: "Stufi di finte mortificazioni"

Ancora stalli disabili occupati impropriamente ad Afragola e ancora chiamate alla Polizia Municipale, che é prontamente intervenuta. Due interventi in pochi minuti ed in due posti diversi della città, il primo in via Dario Fiore, gli uomini guidati dal Comandante Orlando (nella foto) hanno verbalizzato un auto di grossa cilindrata, il secondo, in via Domenico Mocerino, all'esterno del Parco Guerra, dove é stato occupato in parte ostruendo il parcheggio uno stallo H riservato, situazione che ha provocato una crisi di nervi ad un bambino a bordo dell'auto avente diritto, gli stessi agenti della Polizia Locale di Afragola, al loro intervento, si sono avvicinati al piccolo per calmarlo. Crisi, ci fanno sapere i genitori, si è protratta, nonostante il piccolo sia stato portato in casa.

"Pretendiamo che queste persone ricevano ciò che meritano, siamo stufi di vedere facce con finta mortificazione che cercano di giustificarsi mentre i disabili devono sempre subire", dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea. Il trasgressore a via Domenico Mocerino sarà denunciato per violenza privata dalla famiglia del piccolo, la quale si recherà al comando per la formalizzazione.