Pappalardo: "Hanno voluto bloccare la nostra manifestazione"

Ci ha pensato Antonio Pappalardo a rianimare una fiacca piazza Dante nel pomeriggio del 15 gennaio. L'ex generale, leader dei Gilet arancioni, ha guidato la protesta contro il Governo. Una manifestazione divisa in due momenti. Il primo ha l'ex carabiniere in presidio davanti alla Questura di Napoli dove era stato convocato Nicola Franzoni, segretario politico dei Gilet arancioni: "A causa dela notifica di un atto amministrativo a franzoni è stata bloccata la nostra manifestazione. Non ce n'era necessità, potevano venirlo a notificare in piazza. Invece, diamo fastidio perché il popolo ci chiede ogni giorno di porre fine al Governo illegittimo. Vorrà dire che faremo in modo che per la prima volta il popolo italiano possa votare il Presidente della Repubblica".

Niola Franzoni, nei giorni scorsi, ha pubblicato un discutibile video contro David Sassoli, l'ex presidente del Parlamento europeo deceduto. Sull'argomento Pappalardo ha aggiunto: "Ho fatto le condoglianze alla famiglia Sassoli, ma credo sia morto di una strana malattia legata al sistema immunitario. Abbiamo offerto alla famiglia Sassoli ilnostro supporto legale per scoprire che cosa è accaduto davvero".

L'ex generale si è poi spostato in piazza Dante. Sotto le cento persone i partecipanti. Nonostante il numero esiguo non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine, soprattutto quando un manifestante è stato allontanato perché privo di documenti. In piazza si è consumata anche una frattura tra i Gilet arancioni e i no green pass, non allineati sulle posizioni contro David Sassoli.