Morte Papa Ratzinger, il saluto della Chiesa di Napoli: "Grazie, padre santo"

Benedetto XVI è tornato alla casa del Padre. La Sala stampa vaticana ha annunciato che la morte di Papa Ratzinger è avvenuta alle 9.34 nella residenza del Monastero Mater Ecclesiae, che il Papa emerito, 95 anni, aveva scelto come sua residenza dopo la rinuncia al ministero petrino avvenuta nel 2013.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, si legge nella nota del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, diffusa in mattinata.

Già dai giorni scorsi le condizioni di salute del Papa emerito si erano aggravate per l’avanzare dell’età, come la Sala stampa aveva riferito aggiornando sull’evolversi della situazione.

"A Dio al Cooperatore della Verità: il Papa Emerito Benedetto XVI ha concluso il suo pellegrinaggio terreno". Questo il messaggio pubblicato sulla pagina social ufficiale della Chiesa di Napoli per salutare Papa Ratzinger.