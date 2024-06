Carabinieri: il comandante Paolo Perrone promosso al grado di maggiore

Il comandante della Compagnia dei carabinieri di Latina Paolo Perrone, già capitano, è stato promosso al grado di maggiore. La cerimonia c’è stata nella mattinata di mercoledì 29 maggio, quando il comandante provinciale, il colonnello Critstian Angelillo, ha insignito del nuovo grado il maggiore Perrone, alla guida della Compagnia di Latina dal settembre del 2021.

Nel formulare i suoi migliori auspici per il futuro al maggiore Perrone (nato a Gragnano in provincia di Napoli), il comandante provinciale ha sottolineato “l’importanza del senso di responsabilità con cui è necessario affrontare ogni nuovo inizio”, ringraziandolo per il lavoro fino ad oggi profuso. “L’avanzamento al grado superiore, richiede nuove sfide che, ognuno, compreso nel proprio ruolo di militare, deve affrontare con rinnovato impegno ed entusiasmo”.

