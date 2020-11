"Napoli ha potenzialità di insurrezione armata che altre regioni non hanno. Possiamo immaginare cose stile Gomorra"

Paolo Mieli, noto giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera, ospite di Otto e Mezzo, ha così risposto alle domande di Lilli Gruber sulla zona rossa in Campania.

"L'opposizione non esiste, va a giornata. E questo è un grande limite. Ci vogliono leader capaci di guardare lontano. De Luca, non si usano quei toni contro il governo, ma non dimentichiamo che è stato il primo che ha lanciato l'allarme e tutti gli diedero addosso. La Campania e Napoli in modo speciale, ha una potenzialità di insurrezione armata che le altre Regioni non hanno. Dopo quello che è successo, stanotte sarò attento. Da Napoli possiamo aspettarci cose inimmaginabili come Gomorra".