Scarcerato ras dei D'Alessandro: l'annuncio su TikTok

Dopo 12 anni di reclusione, torna in libertà Paolo Carolei, ritenuto membro di spicco del clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia. Il 51enne è tornato in carcere dopo aver scontato la condanna inflittagli per l'inchiesta Golden Gol sulle azioni di riciclaggio della cosca attraverso le scommesse clandestine. La notizia della sua scarcerazione ha fatto immediatamente il giro dei quartieri stabiesi tanto da sbarcare anche su TikTok dove è comparso un video-annuncio dell'evento.

Carolei era stato condannato a 14 anni di carcere. Nonostante sia stato scarcerato, Carolei è ancora impegnato in altri processi. Il più importante riguarda l'operazione Tsunami, all'interno della quale viene considerato dall'Antimafia come uno degli elementi di spicco del sistema di estorsioni a cui erano sottoposti gli imprenditori sui Monti Lattari.