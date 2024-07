De Luca ricorda Paolo Borsellino: “Uomo del Sud che non ha mai chinato la testa”

"Trentadue anni fa la strage mafiosa di via D'Amelio, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Paolo Borsellino e i suoi agenti della scorta, come Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta morti tragicamente in circostanze simili a Capaci 57 giorni prima, erano prima di tutto uomini e donne del Sud che non avevano chinato la testa e combattevano per il riscatto della loro terra e per il futuro delle giovani generazioni. E noi per questo li ricordiamo sempre con grande gratitudine e rispetto".

Così sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.