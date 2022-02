Paolantoni torna sui social: "Vi spiego perché sono stato bloccato" - VIDEO

Francesco Paolantoni torna su Facebook dopo essere stato bloccato. Le limitazioni, come spiega lo stesso comico in un video, sarebbero arrivate per aver risposto ad una signora che - sotto un altro post - l'aveva offeso. Con la sua tipica ironia, Paolantoni, si chiede quanto tempo ci vorrà prima che nuovamente bloccato, anche se il video - come lui stesso dice - vuole essere un caro saluto ai suoi follower.

Il tutto mentre il comico è alle prese con una triplice frattura scomposta che lo terrà ai box per circa un mese. Un grave infortunio - con tanto di ricovero in ospedale - che lo stesso comico ha documentato con diversi video su Instagram.