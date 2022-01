A fuoco una paninoteca nella notte: indagini in corso

Nel cuore della notte è andata a fuoco una paninoteca di via Montagna Spaccata. L'incendio è scoppiato intorno alle 2.30 e ha danneggiato i locali, sia pure in modo lieve. Fortunatamente non ci sono feriti.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto, al momento non escludono che l’evento possa essere di origine dolosa: ulteriori indizi saranno forniti dall'esame delle immagini di videosorveglianza.