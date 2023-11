Carenze igieniche e sanitarie in un’attività commerciale, di primaria importanza peraltro. Questa volta a venire scoperti sono stati i titolari di un panificio in via Limitone di Arzano, strada del quartiere Secondigliano a pochi passi dalla provincia a Nord di Napoli.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione locale, insieme a quelli del Nas e del Nil. Evidente la sporcizia riscontrata nei locali di produzione: 115 chili di impasto sono stati sequestrati per presenza di muffe. I due impresari sono stati denunciati

Quattro lavoratori sono stati scoperti senza contratto, e nel novero delle violazioni anche quelle alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre al sequestro, sono state elevate multe per 58mila euro ed è stata sospesa l’attività.